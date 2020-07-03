وفاة رئيس تحرير جريدة الرياض فهد العبدالكريم

انتقل إلى رحمة الله تعالي رئيس تحرير جريدة الرياض «فهد بن راشد العبدالكريم»، وذلك بعد مسيرة صحيفة امتدت لأكثر من 25 عامًا.

وفى يوليو 2017 تولى العبدالكريم رئاسة تحرير صحيفة «الرياض» بعد صدور موافقة في حينها من وزير الإعلام «عواد العواد».

وخلال فترة رئاسته للصحيفة قام برحلات علاجية للولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة.

وبعد تداول نبأ وفاته، نعى وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، فهد العبدالكريم.

وقال -في تغريدة عبر تويتر-: بقلب يملؤه الأسى والحزن؛ أنعى الأستاذ فهد بن راشد العبدالكريم رئيس تحرير جريدة الرياض، وأحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفانٍ وإخلاص، وتركوا بصمة واضحة خلال مسيرتهم الإعلامية. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وقرّاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

كما نعي عدد كبير من رؤساء التحرير وإعلاميين ونشطاء، العبدالكريم، معددين فضائله.