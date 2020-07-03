شاهد.. الأمن العام يقبض على 52 متهمًا في قضايا متنوعة خلال الأيام الماضية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 52 متهمًا في قضايا متنوعة بينهم مواطنون ومقيمون من الجنسين؛ وذلك بعد تورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم التي شغلت الرأي العام على مدار الأيام القليلة الماضية.

جاء ذلك حسبما أفاد تقرير «في قبضة رجال الأمن» المصور الذي يصدره الأمن العام ويوثق تلك الجرائم.

وأوضح «الأمن العام» أنه تم القبض على 4 مواطنين وقع بينهم شجار بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمدًا بمركبتيهما.

وأفاد بأنه تم القبض أيضًا على تشكيل عصابي مكون من 17 مقيمًا من عدة جنسيات يحتالون على مواطنين ومقيمين بممارسة الوساطة لإصدار وثائق تأمين المركبات بأسعار تتجاوز قيمتها المعتمدة، ويتاجرون بشرائح اتصال مسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم.

ولفت إلى إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 مواطنين ومقيم من جنسية عربية، ارتكبوا 26 جريمة سرقة من محلات تجارية ومدارس مغلقة وسكن للعمالة.

كما تم القبض على مواطن ارتكب 19 عملية سرقة من محلات تجارية وأشهر السلاح على العاملين بها، وتورط في سرقة 5 مركبات واستخدمها أثناء سرقاته.

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وفي السياق ذاته، أشار «الأمن العام» إلى إلقاء القبض على 8 رجال وامرأتين من جنسيات عربية إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم.

إضافة إلى القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 وافدين من جنسية آسيوية، سرقوا كابلات نحاسية من المحطات التابعة للشرطة السعودية للكهرباء.

كما أفاد بإلقاء القبض على 3 مواطنين روجوا لبيع 143 قطعة مزورة على هيئة أحجار طبيعية ومخطوطات ومنحوتات حجرية ومجسمات معدنية؛ وذلك بعد قيامهم بمعالجتها بمواد كيميائية وتعريضها لدرجات حرارة مختلفة، لتبدو بهيئة أثرية.

وألقي القبض أيضًا على 4 مقيمين من جنسية آسيوية امتهنوا عمليات غير مشروعة تمثلت في جمع الأموال وتهريبها إلى خارج المملكة، بطرق غير نظامية.

ولفت الأمن العام إلى إلقاء القبض على شخص نشر تغريدات مسيئة بحق المرأة السعودية، ووصفها بعبارات تتنافى مع القيم والآداب العامة.

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