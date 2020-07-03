«سياحة» مجموعة العشرين تعقد اجتماعها الثاني لمناقشة آثار كورونا

تناولت التقدم في الإجراءات المتخذة
عقدت رئاسة مجموعة العشرين في السعودية الاجتماع الثاني لمجموعة عمل السياحة، خلال الفترة من 2-3 يوليو 2020، بهدف استعراض ومتابعة الإجراءات المجدولة التي اتخذها وزراء السياحة استجابة لجائحة كوفيد-19؛ لكون السياحة من أكثر القطاعات تأثرًا بفيروس كورونا.
وركزت مجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين في اجتماعها، على مشاركة التقدم في الإجراءات المتخذة استجابةً لآثار جائحة كورونا، كما ناقشت المجموعة أهمية السياحة وسيلةً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وجاءت نقاط الحوار الرئيسية حول انتقال السياحة إلى مرحلة التعافي، والتنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وأخيًرا السفر السلس وتحسين تجربة المسافر.
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