طقس السبت.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، غدًا السبت، على (4) مناطق.

وأشارت الهيئة، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق (نجران وجازان وعسير)، وكذلك مرتفعات الباحة.

وأشارت «الأرصاد» إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار يحد مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشارت «الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج مترًا إلى مترين. أما البحر فسيكون متوسط الموج.

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وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج مترًا إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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