هل يمكن تجديد الإقامة لمن هم خارج المملكة بسبب أزمة كورونا؟.. الجوازات تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية تجديد الإقامة لمن هم خارج المملكة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19

وأكدت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه لا يمكن تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة.

وأضافت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «هل ينفع تجديد الاقامة سائق خاص وهو خارج المملكة؟».

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وكانت المديرية العامة للجوازات أكدت ضرورة سداد كامل الاستحقاق للتابعين والمرافقين لإتمام إجراء تجديد الإقامة.

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