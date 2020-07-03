عاجل-الموت يغيب رئيس تحرير الرياض

و"دوت الخليج" التي المها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والوسط الإعلامي، وتسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وتولى الراحل العبدالكريم رئاسة تحرير صحيفة الرياض في 20 يوليو 2017، حيث قدم العديد من النجاحات خلال رحلته الصحفية وتولى قبلها رئاسة تحرير مجلة اليمامة.
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