إغلاق مركز للتسوق في بارق ومصادرة مواد غذائية فاسدة



أغلقت بلدية محافظة بارق، ممثلة في قسم صحة البيئة، أمس، مركزا للتسوق مخالفا للإشتراطات الصحية وصادرت مواد غذائية فاسدة، كما تابعت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19). وأوضح رئيس البلدية محمد عسيري، أن الجولة شملت عددا من مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة الرجالية، وسجلت بعض المخالفات الصحية والوقائية، وتم إغلاق مركز للتسوق خالف الاشتراطات الصحية ومصادرة مواد غذائية فاسدة. وحث المراقبين على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيا الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة.

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