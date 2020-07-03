السعودية اليوم / مقتل سبعة جنود في هجوم بوسط مالي



باماكو 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أُعُلن في مالي اليوم مقتل سبعة جنود من القوات الحكومية في هجوم بوسط مالي في منطقة شهدت مذبحة في اليوم السابق، حيث لقي 32 قرويًا على الأقل حتفهم على أيدي مسلحين .

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع المالية الكولونيل دياران كونيمان أن الهجوم وقع أمس الخميس على مشارف قرية جواري بمنطقة موبتي، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الضحايا.

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