السعودية اليوم / الجزائر تسجل 413 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أعلنت اللجنة الجزائرية لرصد ومتابعة وباء كوفيد-19 اليوم تسجيل 413 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضح الناطق باسم اللجنة جمال فورار خلال اللقاء الإعلامي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل رقم قياسي في عدد حالات التعافي، مخبراً عن مغادرة 490 مصاباً المستشفيات ليرتفع العدد إلى 10832 حالة.

وبشأن عدد الوفيات المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية أشار فورار إلى إحصاء 9 وفيات ليرتفع إجمالي الحالات إلى 937 حالة.

// انتهى //

20:03ت م

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الجزائر 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسأعلنت اللجنة الجزائرية لرصد ومتابعة وباء كوفيد-19 اليوم تسجيل 413 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ دخول الوباء إلى الجزائر إلى 15070 إصابة.وأوضح الناطق باسم اللجنة جمال فورار خلال اللقاء الإعلامي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل رقم قياسي في عدد حالات التعافي، مخبراً عن مغادرة 490 مصاباً المستشفيات ليرتفع العدد إلى 10832 حالة.وبشأن عدد الوفيات المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية أشار فورار إلى إحصاء 9 وفيات ليرتفع إجمالي الحالات إلى 937 حالة.// انتهى //20:03ت م0107

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