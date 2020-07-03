السعودية اليوم / الإمارات تعلن إتاحة السفر للمواطنين والمقيمين وفق الاشتراطات والإجرائات الوقائية



أبوظبي 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم أن السفر متاح للمواطنين والمقيمين وفق الاشتراطات والاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية المعمول بها في مطارات الدولة في مواجهة "كوفيد 19" وكذلك اشتراطات دول المقصد بهذا الخصوص، مع التقيد بالإجراءات الوقائية التي تشترطها الجهات الصحية المختصة في الدولة حين العودة.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان مشترك أن باب السفر سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين للوجهات التي تسيّر الناقلات الوطنية رحلاتها إليها والناقلات الأخرى وفق تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول بناءً على عدة معايير صحية.

وأفاد البيان أنه سيتم تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها في السفر على حسب مطارات الدولة في ظل الظروف الحالية الذي يعتمد على عدد من المحاور الرئيسية مثل الصحة العامة، والفحوصات المطلوبة من دول الوجهة وعند العودة، وكذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، إضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

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19:45ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.