السعودية اليوم / فلسطين تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيت لحم 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم حول الحالة الوبائية في فلسطين إلى تسجيل وفاة جديدة لسيدة مسنة من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة حالات الوفاة في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 13 وفاة.

وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في الأراضي الفلسطينية 3485 إصابة ، وعدد الحالات النشطة 2835، إضافة إلى 13حالة وفاة.

// انتهى //

19:26ت م

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بيت لحم 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بينها 41 إصابة في محافظة الخليل، و26 في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم حول الحالة الوبائية في فلسطين إلى تسجيل وفاة جديدة لسيدة مسنة من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة حالات الوفاة في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 13 وفاة.وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في الأراضي الفلسطينية 3485 إصابة ، وعدد الحالات النشطة 2835، إضافة إلى 13حالة وفاة.// انتهى //19:26ت م0101

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