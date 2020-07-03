السعودية اليوم / تسجيل ثلاث إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا في تونس



تونس 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة وافدة بفيروس "

وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 620 تحليلًا مخبريًا، لافتًا النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1045 شخصًا.

وتحدث البيان عن استقرار عدد المتوفين من الفيروس عند 50 حالة وفاة.

// انتهى //

19:25ت م

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تونس 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة وافدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1181 حالة مؤكدة في البلاد.وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 620 تحليلًا مخبريًا، لافتًا النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1045 شخصًا.وتحدث البيان عن استقرار عدد المتوفين من الفيروس عند 50 حالة وفاة.// انتهى //19:25ت م0097

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