السعودية اليوم / الأردن تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود ل10 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لشخص مصاب، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 896 حالة.

// انتهى //

19:06ت م

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عمّان 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1147 إصابة.وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود ل10 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لشخص مصاب، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 896 حالة.// انتهى //19:06ت م0094

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