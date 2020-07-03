العراق يسجل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة العراقية 2312 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة في بيان بتسجيل 102 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2262, فيما سُجلت 1688 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 29600 حالة, وبلغ عدد المصابين المنومين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 24158 , منهم 338 في العناية المركزة.

// انتهى //

19:05ت م

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بغداد 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة العراقية 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 53708 إصابات.وأفادت الوزارة في بيان بتسجيل 102 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2262, فيما سُجلت 1688 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 29600 حالة, وبلغ عدد المصابين المنومين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 24158 , منهم 338 في العناية المركزة.// انتهى //19:05ت م0093

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