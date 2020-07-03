السعودية | وفاة فهد العبدالكريم رئيس تحرير “الرياض”

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انتقل إلى رحمة الله تعالى فهد بن راشد العبدالكريم، رئيس تحرير صحيفة “الرياض”، بعد معاناة مع المرض، غادر معها للولايات المتحدة، ثم عاد للوطن، لكن المرض لم يُمهله طويلاً حتى فارق الحياة بعد مشوار من العمل الصحفي وصولاً لرئاسة تحرير الزميلة “الرياض”. وقد نعاه خالد العريفي، المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحفية، في تغريدة له، قال فيها: “الأمر لله من قبل ومن بعد.. الحبيب الغالي فهد بن راشد العبد الكريم، رئيس تحرير جريدة الرياض، في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. المصاب جلل، والفَقْد كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.