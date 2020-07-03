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رئيس تحرير الرياض فهد العبدالكريم في ذمة الله
متابعات الخليج 365 - الرياض
انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل فهد بن راشد العبد الكريم، رئيس تحرير جريدة الرياض بعد معاناة طويلة مع المرض .
ونعى كُتاب وصحفيون الفقيد الراحل بكلمات مؤثرة، حيث قال خالد الفهد العريفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية : الأمر لله من قبل ومن بعد، الحبيب الغالي فهد بن راشد العبدالكريم رئيس تحرير جريدة الرياض في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. المصاب جلل والفقد كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وقال بندر العبيد: الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويوسع منازله ويجعل ما أصابه تكفيرًا له ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أما الإعلامي محمد بن عواد الشقاء فقال: يا الله.. خبر مؤلم، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وجعل ما أصابه عفوًا وغفرانًا له.. عظم الله أجركم وأجر ذويه ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وعلق سلطان المالك بالقول: رحم الله الأستاذ فهد، من خيرة وأطيب الرجال الذي عرفتهم، الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.
وقال أمجد المنيف: لا حول ولا قوة إلا بالله.. رحم الله الأستاذ فهد، وغفر له، وجبر مصاب أهله وأحبابه.
وتولى الراحل العبدالكريم رئاسة تحرير صحيفة الرياض في 20 يوليو 2017، حيث قدم العديد من النجاحات خلال رحلته الصحفية وتولى قبلها رئاسة تحرير مجلة اليمامة .
“متابعات الخليج 365” التي آلمها النبأ، تتقدم بالعزاء إلى ذوي الزميل الراحل، وتسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .جديد الأخبار
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