الإمارات تتيح السفر للمواطنين والمقيمين وفق اشتراطات

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم أن السفر متاح للمواطنين والمقيمين وفق الاشتراطات والاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية المعمول بها في مطارات الدولة في مواجهة “كوفيد 19” وكذلك اشتراطات دول المقصد بهذا الخصوص، مع التقيد بالإجراءات الوقائية التي تشترطها الجهات الصحية المختصة في الدولة حين العودة.

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وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان مشترك إن باب السفر سيكون متاحًا للمواطنين والمقيمين للوجهات التي تسيّر الناقلات الوطنية رحلاتها إليها والناقلات الأخرى وفق تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول بناءً على عدة معايير صحية.

وأكد البيان أنه سيتم تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها في السفر على حسب مطارات الدولة في ظل الظروف الحالية الذي يعتمد على عدد من المحاور الرئيسية مثل الصحة العامة، والفحوصات المطلوبة من دول الوجهة وعند العودة، وكذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، إضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

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