السعودية تسجل غدًا أعلى حرارة في الدمام بـ47 درجة

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

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وتوقعت الأرصاد، في بيان لها اليوم الجمعة، أن تشهد المملكة غدًا أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير، وكذلك مرتفعات الباحة.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

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