أبها تتصدر إصابات كورونا في عسير والحرجة إصابة

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن حالات كورونا في منطقة عسير والتي سجلت 249 إصابة جديدة؛ ما رفع العدد الإجمالي إلى 8375 حالة، فيما سجلت المنطقة 4903 حالات نشطة و3455 متعافيًا و17 وفاة جراء الفيروس.

توزيع حالات كورونا في عسير:

وأوضحت وزارة الصحة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة سجلت في محافظة خميس مشيط 56 إصابة، ومدينة أبها 60 إصابة، وأحد رفيدة 46 إصابة، ومحايل عسير 38 إصابة، ووادي بن هشبل إصابة والنماص 7 إصابات وتثليث إصابتين ومحافظة الحرجة إصابة، والبشائر 7 إصابات، ومحافظة بارق 12 إصابة ومركز بللسمر 5 إصابات ومحافظة رجال ألمع 13 إصابة والمضة إصابتين ومحافظة سراة عبيدة 3 إصابات ومركز القحمة إصابتين ومحافظة بيشة 48 إصابة.

إجمالي الإصابات:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة الباحة حتى اليوم 736 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 5.9 حالات، وبلغ عدد الوفيات 6 حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 221 حالة.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (2945) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (140614) حالة.

Advertisements

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (59385) حالة، من بينها (2291) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (201801) حالة، توفي منهم (1802) حالة.

توزيع الحالات الجديدة:

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (4193) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الدمام 431، الهفوف 399، الرياض 383، الطائف 306، المبرز 279، مكة المكرمة 210، جدة 169.

كما تم رصد عدد من الحالات المتفرقة في عدة مدن سعودية كما يلي:

المزيد

جديد الأخبار