- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكّد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه قرّر عزل نفسه وسيواصل عمله من المنزل.
وأشار الوزير الباكستاني إلى أنه شعر الجمعة، بارتفاع في درجة حرارته، فقرر عزل نفسه على الفور في المنزل، ولدى الفحص تبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا.
ولفت "قريشي" إلى أنه يشعر بالقوة والنشاط، وسوف يواصل عمله من المنزل، طالبًا الدعاء له، فيما كان يشارك "قريشي" في مختلف الاجتماعات الحكومية، وعادة ما يرتدي كمامة طبية أثناء حضور الاجتماعات؛ بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".
كما الخليج 365 أن التقى الوزير الباكستاني، المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، يوم الأربعاء الماضي، في مكتبه في وزارة الخارجية الباكستانية.
وطال فيروس كورونا المستجد عددًا من رجال السياسة في باكستان، من بينهم رئيس البرلمان الاتحادي أسد قيصر، وحاكم إقليم السند عمران إسماعيل، وزعيم المعارضة البرلمانية شهباز شريف.
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 07:28 PM
أكّد أنه يشعر بالقوة والنشاط وسيواصل عمله من المنزلوزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا
أكّد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه قرّر عزل نفسه وسيواصل عمله من المنزل.
وأشار الوزير الباكستاني إلى أنه شعر الجمعة، بارتفاع في درجة حرارته، فقرر عزل نفسه على الفور في المنزل، ولدى الفحص تبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا.
ولفت "قريشي" إلى أنه يشعر بالقوة والنشاط، وسوف يواصل عمله من المنزل، طالبًا الدعاء له، فيما كان يشارك "قريشي" في مختلف الاجتماعات الحكومية، وعادة ما يرتدي كمامة طبية أثناء حضور الاجتماعات؛ بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".
كما الخليج 365 أن التقى الوزير الباكستاني، المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، يوم الأربعاء الماضي، في مكتبه في وزارة الخارجية الباكستانية.
وطال فيروس كورونا المستجد عددًا من رجال السياسة في باكستان، من بينهم رئيس البرلمان الاتحادي أسد قيصر، وحاكم إقليم السند عمران إسماعيل، وزعيم المعارضة البرلمانية شهباز شريف.
، وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.