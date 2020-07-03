شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل التسجيل والقبول في رياض الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، عن تأجيل تسجيل وقبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال‬ للعام الدراسي المقبل، إلى يوم الاثنين الموافق 22/11/1441هجريًا.

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت أن تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال سيكون اليوم الاثنين 15/ 11/ 1441 هجريًا.