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تأجيل التسجيل والقبول في رياض الأطفال

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، عن تأجيل تسجيل وقبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال‬ للعام الدراسي المقبل، إلى يوم الاثنين الموافق 22/11/1441هجريًا.

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت أن تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال سيكون اليوم الاثنين 15/ 11/ 1441 هجريًا.

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