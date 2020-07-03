شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فتيات يلقن عدد من الشباب ضربًا مبرحًا بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق فيديو مشاجرة عنيفة أمام أحد المجمعات بالرياض في مشهد غريب مثير للجدل. وثق فيديو مشاجرة عنيفة أمام أحد المجمعات بالرياض في مشهد غريب مثير للجدل. وظهر في الفيديو بعض الفتيات وهن يلقن شابًا ضربًا مبرحًا، دون أن يتضح السبب بعد. وحتى الأن لم تعلق الجهات الرسمية على الواقعة، ولم توضح الأسباب.

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