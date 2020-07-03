شكرا لمتابعة خبر عن بروتوكول الأماكن الترفيهية المفتوحة .. عدم فتح مناطق ألعاب الأطفال ووضح حواجز حول المقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الداخلية، عن البروتوكولات الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة بما فيها الشواطئ والحدائق للوقاية من مرض كوفيد-١٩.

البيئة والتباعد الاجتماعي، الإرشادات والاشتراطات المتعلقة ببيئة الأماكن الترفيهية المفتوحة

• يجب أن يتم وضع ملصقات أرضية أو علامات واضحة لأماكن الوقوف بحيث تضمن التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين في مناطق الانتظار مثل المداخل، أماكن بيع التذاكر ،أماكن بيع المأكولات والمشروبات ، أو دورات المياه.

• يجب تصميم كراسي أو مناطق الجلوس أو الوقوف بطريقة تضمن التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين.

• يفضل استمرار منع اللعب للأطفال في مناطق الألعاب المشتركة في المنتزهات والحدائق وأماكن الترفيه ووضع حواجز ومشرفين على ذلك حتى مرحلة لاحقة.

• عند فتح مناطق الألعاب المخصصة للأطفال في مناطق الألعاب الجماعية أو المشتركة في المرحلة التالية، يجب تطهير المكان بشكل دوري كل ساعتين ومنع التزاحم وذلك عن طريق تقليل الطاقة الاستيعابية إلى النصف بما يضمن التباعد الاجتماعي إن أمكن عن طريق ترك بعض المقاعد شاغرة أو ترك مسافات كافية بين الألعاب وكذلك يجب تقليل المشرفين على الألعاب أو تقليل تواصلهم مع الأطفال ومنع دخول المرافقين مع الأطفال قدر الأماكن.

• يطبق برتوكولات التدريبات الرياضية والصالات الرياضية فيما يخص إقامة الأنشطة التي فيها مشاركة مجتمعية و جميع الأنشطة الترفيهية المنظمة التي فيها مشاركة جسدية كلعب كرة القدم في الحدائق أو كرة الطائرة الشاطئية في الشواطئ وما في حكمها من الأنشطة الرياضية ذات طابع التقارب والتلامس الجسدي.

• يسمح بتأجير الدراجات الهوائية والعربات المتنقلة في الأماكن الترفيهية مع الحرص علي تقليل التلامس والتقارب الجسدي بين المستخدمين وحصر استخدامها لشخص واحد فقط مع وجوب تطهيرها بعد كل عملية استخدام.

• وضع حواجز حول مقاعد الجلوس العامة في الأماكن الترفيهية الخارجية ويجب حث الزوار على استخدام المقاعد الشخصية لهم أو السجادات الأرضية الشخصية للأسر.

• يجب تقليل الطاقة الاستيعابية للأماكن الترفيهية المفتوحة بما يضمن مسافة متر ونصف إلى مترين على الأقل بين كل شخص والآخر لتقليل الازدحام مع وضع منظمين من حراس الأمن والمتطوعين لتفريق أي ازدحام والتأكد من تنظيم مرتادي المكان.

• يفضل أن تكون زيارة الأماكن الترفيهية عن طريق تسجيل مسبق أو حجز من قبل الزوار بواسطة تطبيق تشرف عليه الجهة المسؤولة عن الأماكن الترفيهية لتقليل التزاحم والتجمعات الكبيرة بالموقع ويسهل تنظيم الزيارات.

• يجب تخصيص مداخل ومخارج معينة مع وضع منظمين عند الأبواب للتأكد من عملية دخول وخروج الزوار ومنع التزاحم والتأكد من وجود مسافات بينهم ويفضل أن يكون المنظمين من حراس الأمن والمتطوعين.

• ينصح بإلغاء أو تأجيل الأحداث والأنشطة الكبيرة في أماكن الترفيه وخصوصا تلك الأنشطة التي يصاحبها تزاحم او تدافع او تقارب او تلاصق بين الزوار مثل العروض الموسيقية أو البهلوانية المتجولة.

• ينصح بإلغاء التجمعات على مستوى مكان الترفيه وإذا كان هناك تجمع داخل تلك الاماكن فينصح بتقسيم رواد المكان لمجموعات صغيرة بحيث يكفل تحقيق التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين.

• لا ينصح باللعب في أماكن الترفيه المائية لاحتمالية التزاحم والتلامس الجسدي ويجب تأجيلها إلى مرحلة لاحقة

• يجب أن يتم توزيع مطهرات الأيدي ووضعها في أماكن بارزة عند الأبواب ودورات المياه بحيث يسهل الوصول إليها من قبل جميع الزوار.

• يجب التأكد من أن يكون مطهر الأيدي يحتوي على 60-80% من الكحول وموافقًا للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

• يجب توفير المناديل الورقية ووضعها في أماكن بارزة.

• يجب الالتزام بتطهير الأسطح البيئية الأكثر احتمالية للمس من قبل مرتادي المكان الترفيهي بشكل متكرر بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وإتباع الإرشادات الواردة في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كوفيد-19 والصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

• يجب القيام بعملية التنظيف من خلال إزالة الأوساخ بالماء والصابون وذلك قبل بدأ عملية التطهير للأسطح.

• يفضل تزويد الحمامات ودورات المياه بصنابير تعمل ذاتيا لتجنب انتقال العدوى عن طريق اللمس.

• تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل دوري يومياً ويفضل أن يكون كل ساعتين مع الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها وتخصيص عامل مسؤول عن ذلك.

• التأكد من أن المراحيض تحتوي على مراحيض تعمل بكفاءة، ويجب تنظيف الأسطح وتطهيرها بعد كل استخدام وتوفير كمية اضافية لا تقل عن 20٪ من لوازم غسيل اليدين.

• منع التزاحم عند الحمامات ودورات المياه وذلك بوضع الملصقات الأرضية أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل بحيث تضمن مسافة آمنة بمقدار متر ونصف إلى مترين بين كل شخص وآخر.

• يجب الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه.

• الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة في أماكن الترفيه.

• يفضل وجود سلال مهملات ونفايات توزع بشكل كبير في الأماكن الترفيهية تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.

• يجب الالتزام بالاشتراطات والارشادات الصحية للوقاية من مرض كوفيد-١٩ فيما يتعلق بالمطاعم أو عربات الأطعمة والأماكن المخصصة للصلاة في أماكن الترفيه (يرجى الرجوع للأدلة الإرشادية الصادرة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووزارة الصحة لتطبيق البروتوكولات الصحية فيما يخص المطاعم أو المساجد).

• الحماية والوقاية

• الإرشادات والاشتراطات المتعلقة بحماية العاملين والزوار والعملاء والقائمين على الأماكن الترفيهية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-١٩) وذلك عن طريق التالي:

• يجب على العاملين التقليل من التواصل الشخصي مع العملاء والزوار ولبس الكمامة عند التعامل معهم والالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل الأوقات وكذلك عند عملية بيع التذاكر أو المأكولات والمشروبات.

• يجب منع الباعة المتجولين من قبل المطاعم والكافيات واقتصار تقديم المأكولات والمشروبات في المكان المخصص لذلك.

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• يجب تعيين مشرفين لتقليل التجمعات بين الأسر المختلفة بشكل عام والالتزام بالتباعد الاجتماعي على أن يكون بين كل أسرة والأخرى مسافة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين.

• التأكيد على الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة أربعين ثانية في كل مرة على الأقل، أو تطهير اليدين بمطهر معتمد لمدة لا تقل عن عشرين ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.

• الحرص على لبس الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم للأشخاص الزائرين والعاملين والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص ومنع الذين لا يرتدون الكمامات من دخول أو استخدام المرافق الترفيهية.

• لا يجب إجبار المشاركين في الألعاب الرياضية التي تتطلب مجهوداً بدنياً في أمكان الترفيه على ارتداء الكمامات وقت ممارسة الرياضة مع المحافظة على مسافة كافية بين المشاركين.

• الحرص على ارتداء أدوات الحماية مثل القفازات بالإضافة الى الكمامات عند تنظيف أو تطهير الأماكن الترفيهية والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص.

• الترصد الوبائي، الإبلاغ، والمراقبة

• إرشادات واشتراطات الترصد الوبائي

• عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت (سعال أو ضيق في التنفس).

• منع الزوار والعملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المكان.

• قياس درجة الحرارة لجميع القائمين على الأماكن الترفيهية وجميع العمال يومياً قبل بداية فترة العمل وتسجيل درجة الحرارة وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص.

• عدم تمكين أي شخص من القائمين على الأماكن الترفيهية، لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المكان حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

• الإبلاغ عن الحالات بين القائمين على الأماكن الترفيهية والعاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) ويشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد-١٩ ويجب منعهم من دخول الأماكن الترفيهية وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالات والاتصال فوراً على ٩٣٧ لمعرفة التوجيهات المطلوبة لإحالتهم للمستشفى.

• في حال وجود سكن للعاملين، فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-١٩)

• في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق الإجراءات والاحترازات الوارد في دليل التعامل مع الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 بمقر العمل والصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

• يجب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة لحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقاً للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة.

التوعية والتثقيف

• إرشادات واشتراطات تتعلق بالتوعية والتثقيف الصحي

• يجب أن يتم توعية العاملين والزوار والقائمين على الأماكن الترفيهية عن أعراض المرض ووسائل انتقال المرض وخطورته وتوعيتهم بتجنب الذهاب لهذه الأماكن في حال ظهور أي اعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة.

• توعية العاملين والزوار والقائمين على الأماكن الترفيهية بضرورة الإفصاح عن ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة وذلك بالاتصال بالرقم ٩٣٧.

نشر المنشورات التوعوية في جميع مداخل الأماكن الترفيهية وفي أماكن بارزة ،ويفضل أيضا نشرها عند شراء التذاكر وذلك عن طريق الرسائل النصية ، البريد الإلكتروني ، أو عن طباعتها على التذاكر ،ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن ما يلي:

• طرق انتشار المرض والوقاية منه.

• التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين وحثهم على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

• اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

• التنبيه المستمر بأهمية الالتزام بإتباع إرشادات السلامة والحماية من المرض والتباعد الجسدي ومنع التجمعات.

• توعية وحث الزوار من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على تأجيل زيارة الأماكن الترفيهية.

• يتم توعية المجتمع بزيارة الحدائق القريبة من المنزل وتجنب الأماكن المزدحمة.

التنفيذ

• يفضل وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.

• تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

• يفضل إنشاء قنوات تواصل للقائمين على الأماكن الترفيهية عن خرق الاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات والعمل على تجنبها.

• تعيين مشرفين مسؤولين عن تطبيق الاشتراطات الصحية.

• تعيين حراس أمن مدربين لمن التزاحم وتطبيق التباعد الاجتماعي

• إجراء تدريبات الزاميه عن الصحة والسلامة بشان مرض كوفيد 19 لجميع الموظفين