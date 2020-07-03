صورة نادرة للملك سعود بين أبنائه في صلاة الجمعة باليونان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة نادرة الملك سعود رحمه الله، وهو يصلي الجمعة في المسجد باليونان. وثقت صورة نادرة الملك سعود رحمه الله، وهو يصلي الجمعة في المسجد باليونان. وظهر الملك سعود في الصورة وهو يصلي بين أبنائه الأمير عبدالله بن سعود رحمه الله على يمينه ، والأمير خالد شفاه الله وعافاه على يساره.

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