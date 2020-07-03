شكرا لمتابعة خبر عن استشاري علاج أسري: المعفو عنه في جريمة ما يحتاج لـتأهيل نفسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت الدكتور عبير حسين خياط؛ استشاري العلاج الأسري، إن المعفو عنه يحتاج إلى تأهيل نفسي قبل أن يخرج إلى العالم من جديد.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن هناك أشخاص لن يكونوا مؤهلين للخروج إلى المجتمع، موضحة إن يجب تأخير إخراج الشخص المعفو عنه إذا بدت عليه اضطرابات.

ولفتت إلى أن الدية التي يتم دفعها تعتبر ردع للجاني وتعويض للمجني عليه.