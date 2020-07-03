شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الجوف تُغلق 73 محلاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): نفذت أمانة منطقة الجوف حملة تفتيش على محال الحلاقة والمشاغل النسائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس نفذت أمانة منطقة الجوف حملة تفتيش على محال الحلاقة والمشاغل النسائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأسفرت الحملة عن ضبط 73 محلاً للحلاقة ومشغلاً نسائياً مخالفاً للاجراءات، كما رصدت 236 مخالفة للتعليمات والاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المحال المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين .

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