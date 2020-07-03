بالأرقام.. قائمة حالات التعافي الجديدة من كورونا.. ومكة تتصدر بـ406 حالات

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2,945 حالات في المملكة؛ حيث تصدَّرت مكة المكرمة أعلى نسب شفاء بـ406 حالات، تلتها جدة بـ335 حالة، ثم الهفوف بـ290 حالة.

وسُجلت 201 حالة في الرياض، 195 الدمام، 141 المبرز، 134 الطائف، 133 خميس مشيط، 127 الخبر، 108 المدينة المنورة، 89 القطيف، 81 بيشة، 62 أبها، 58 حفر الباطن، 50 نجران، 46 بريدة، 37 الظهران، 35 وادي الدواسر، 26 الجبيل، 24 عنيزة، 23 ينبع.

وتم تسجيل 19 حالة في (تثليث، البشائر، تبوك) و16 في (أحد رفيدة) و14 في ثريبان و13 في شرورة، و11 في (محايل، تبالة) و10 في (سبت العلاية، رنية، النماص) وثمانية في (الباحة، الرس).

كما تم تسجيل سبع حالات في (سراة عبيدة، عيون الجواء، رياض الخبراء، بيش، رماح) وست حالات في (جازان، وادي بن هشبل، المجاردة) وخمس حالات في (العيون)، وأربع حالات في (خليص، سكاكا، صفوى، بلجرشي، رجال ألمع، ساجر، السحن، القريع، الجفر.

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وثلاث حالات في كل من (الأسياح، الحرجة، الرويضة، حبونا، رابغ، صامطة، أملج، المذنب، أضم، وثيلان).



وحالتين في كل من (رفائع الجمش، عريعرة، بارق، المضة، القحمة، البدع، القيصومة، ظلم، ظهران الجنوب، القنفذة، الليث، البكيرية، الخرج، سيهات، بللسمر.

سجلت حالة واحد في كل من (الموسم، بدر الجنوب، القوارة، تنومة، فرسان، النبهانية، أبوعريش، بقيق، المندق، قيا، الخرمة، الكامل، ضرية، المخواة، تربة، الوجه، العلا، ضبا.

طبرجل، دومة الجندل، شقراء، أم الدوم، الفرشة.

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