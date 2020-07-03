مطار الدوادمي يستقبل أولى الرحلات الداخلية وسط إجراءات احترازية ووقائية

استقبل مطار محافظة الدوادمي، الخميس، أولى الرحلات الجوية الداخلية، بعد استئنافها، قادمةً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وشهد المطار إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وفق ما حددته الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأظهرت متابعة صالات المطار التزامًا وتقيدًا تامًّا من المسافرين والعاملين بالإجراءات الوقائية المتمثلة في تطبيق التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات، وقياس درجة الحرارة في نقاط الفحص.

Advertisements

وكانت إدارة المطار حددت آلية الدخول وخصصت نقاط الفرز في الصالات لقياس درجة حرارة المسافرين والعاملين، وأكدت الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، ووفرت المعقمات الصحية عند تلك النقاط، ووضعت الملصقات الأرضية الإرشادية للتباعد الجسدي على مقاعد الانتظار ووسائل النقل المخصصة، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار دوريًّا، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.

اقرأ أيضًا:

مطار الدوادمي ينفذ حزمة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»