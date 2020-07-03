أخبار السعودية اليوم.. إعلان نتائج الوظائف العسكرية.. والمناطق الأكثر تبرعًا بـ«بلازما المتعافين» من كورونا

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 3 يوليو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، منها وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول الأوليّ للوظائف العسكرية، وحساب المواطن يوضح حالة تَحرِم المستفيد من احتساب الدعم بـ«الأثر الرجعي»، ووزارة الصحة تعلن المناطق الأكثر تبرعًا بـ«بلازما المتعافين» من كورونا.

وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول الأولي للوظائف العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن نتائج القبول الأولي للوظائف العسكرية والتي سبق وأن تم الإعلان عنها بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ١٤٤١هـ.

ليلك الصفدي.. السيرة الذاتية لأول امرأة ترأس جامعة سعودية

أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، تعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيسًا للجامعة الإلكترونية، كأول امرأة ترأس جامعة سعودية طلابها من الجنسين الذكور والإناث.

حساب المواطن: حالة تَحرِم المستفيد من احتساب الدعم بـ«الأثر الرجعي»

قال برنامج حساب المواطن، إنه لا يتم احتساب مبلغ الدعم بأثر رجعي للتابعين «الذين سقطوا من الإضافة على حساب المستفيد الرئيس سهوًا»، مؤكدًا أن مبلغ الدعم يحتسب من تاريخ صدور نتائج الأهلية.

مديرية الجوازات: سفر السعوديين للخارج حاليًا يقتصر على الحالات الإنسانية

قالت المديرية العامة للجوازات، إن سفر السعوديين للخارج في الوقت الحالي يقتصر على الحالات الإنسانية والاستثنائية فقط.

التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل حول تأثير السجل التجاري على دعم ساند

بعد تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحد الشروط الأساسية لصرف تعويض «ساند».

وزارة الصحة تعلن فترة حضانة كورونا قبل وبعد ظهور أعراض الفيروس

أعلنت وزارة الصحة، أن فترة الحضانة لفيروس كورونا قبل ظهور الأعراض تكون من 5 إلى 6 أيام؛ لكنها في بعض الحالات قد تصل إلى 14 يومًا.

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الشيخ المنيع يعلق على تشغيل القرآن بالبيت دون وجود أحد

قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، إنه لا يوجد مانع من تشغيل القرآن الكريم في البيت، رغم عدم وجود أحد، وإن المانع هو تشغيل القرآن دون الاستماع أو الإنصات له.

إنشاء 12 مسارًا.. اعتماد استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي

في خطوة جديدة ضمن مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا للتحول الرقمي برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي.

وزارة الصحة تعلن المناطق الأكثر تبرعًا بـ«بلازما المتعافين» من كورونا

أعلنت وزارة الصحة، مشاركة عدد كبير من مناطق المملكة في الدراسة البحثية التي تجريها نخبة من الباحثين في السعودية حول علاج مصابي فيروس كورونا ببلازما دم المتعافين، مشيرة إلى أن: الرياض، والمدينة المنورة، والشرقية، ومحافظة جدة، هي الأكثر تبرعًا.

مؤسسة التقاعد تعلن آلية تحديد المستفيدين من المعاش التقاعدي للمتوفى

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، آلية استخدام خدمة تخصيص المستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي عن المتقاعد المتوفى.

الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح باب القبول لدراسة البكالوريوس

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، عن فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها من الطلاب والطالبات لدراسة البكالوريوس بكليّات الجامعة للعام الأكاديمي 1442 هـ، واستقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية، ابتداء من يوم الأحد 21/11/1441 هـ الموافق 12/07/2020 م، وحتى يوم الخميس 2/12/1441 هـ الموافق 23/07/2020 م.

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