عبر حسابها على «تويتر»
أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، شروط شراء مركبة أو بيعها أو نقل ملكيتها.
وأكد المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي، أنه يلزم شرطًا لبيع المركبة، خلو المالك الجديد من المخالفات المرورية.
جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين على الحساب الرسمي للمرور السعودي: «عندي مخالفات أقدر أشتري سيارة أو أنقل ملكيتها باسمي؟».
وأكد المرور السعودي أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.
جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين على الحساب الرسمي للمرور السعودي: « هل أقدر أبيع سيارتي وأنا عليّ مخالفات».
وكانت منصة أبشر أوضحت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن إتمام خدمة مبايعة المركبات تتم عبر تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختر خدمة المركبات، ثم اختر خيار مبايعة المركبات ثم اتبع الخطوات التي ستظهر لك.
اقرأ أيضًا:
بخطوات بسيطة.. تعرّف على آلية تفويض المركبات ومبايعتها إلكترونيًا
بدون الفحص الدوري.. «المرور السعودي» يبدأ تجديد رخص السير إلكترونيًّا
كانت هذه تفاصيل خبر المرور توضح شروط نقل ملكية المركبة أو بيعها أو شرائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.