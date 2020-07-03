المرور توضح شروط نقل ملكية المركبة أو بيعها أو شرائها

أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، شروط شراء مركبة أو بيعها أو نقل ملكيتها.

وأكد المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي، أنه يلزم شرطًا لبيع المركبة، خلو المالك الجديد من المخالفات المرورية.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين على الحساب الرسمي للمرور السعودي: «عندي مخالفات أقدر أشتري سيارة أو أنقل ملكيتها باسمي؟».

وأكد المرور السعودي أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين على الحساب الرسمي للمرور السعودي: « هل أقدر أبيع سيارتي وأنا عليّ مخالفات».

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وكانت منصة أبشر أوضحت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن إتمام خدمة مبايعة المركبات تتم عبر تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختر خدمة المركبات، ثم اختر خيار مبايعة المركبات ثم اتبع الخطوات التي ستظهر لك.

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