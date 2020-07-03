فيديوجراف.. تعرف على آلية تقديم بلاغات التهرب الضريبي والزكوي

عبر 4 خطوات بسيطة
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الجمعة، آلية تقديم بلاغات التهرب الزكوي والضريبي عبر موقعها الإلكتروني.
وخلال حسابها الرسمي على «تويتر»، بثت الهيئة «فيديوجرافًا» يوضح آلية تقديم البلاغات، مشيرة إلى أن التهرب مخالفة يُعاقب عليها القانون.
وقالت الهيئة: في حال شاهدت عملية استوفت أحد شروط التهرب الضريبي أو الزكوي، فلا تتردد بتقديم البلاغ عن طريق موقع الهيئة، ثم التواصل معنا عبر تطبيق «اتصل بنا»، ثم تقديم البلاغ، واختيار أيقونة الزكاة أو أحد أنواع الضرائب، والقيام بتعبئة البيانات بدقة مع إرفاق الملفات المطلوبة.
وأكدت الهيئة أنه يتم التعامل مع بيانات أصحاب البلاغات بسرية تامة.
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