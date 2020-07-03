تعرف على الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغ سن التقاعد

على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، في جلسته التي عقدت في 2 ذوالقعدة 1441، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وافق مجلس الوزراء

الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد

1 - وظائف السلك الدبلوماسي: (سفير، وزير مفووض).

2 - مفووضو الإفتاء: شاغلو المراتب (14، 15).

3 - الطيارون.

4 - أمناء المناطق ووكالاؤهم : ألا تقل مرتبة الوظيفة المطلوب تمديد خدمة شاغلها عن المرتبة 14.

5 - الخبراء والمستشارون والمهندسون:

- ألا تقل مرتبة الوظيفة المطلوب تمديد خدمة شاغلها عن المرتبة 14.

- أن تكون الفئة الوظيفية مرتبة بالنشاط الأساسي للجهة.

6 - أمناء المراسم ومدراؤهم: ألا تقل مرتبة الوظيفة المطلوب تمديد خدمة شاغلها عن المرتبة 11.

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7 - المحافظون ، ووكلاء المحافظين، ورؤساء المراكز.

8 - وكلاء الإمارات.

9 - قصاصوالأثر.

10 - منفذو القصاص ورؤسائهم.

11 - رؤساء الدوريات، والخويا ورؤسائهم.

12- الحراس المتلازمين من المستخدمين (الزوج وزوجته) الذين يعملان في مدارس البنات: عند بلوغ أحدهما السن النظامية ولم يبلغ الآخر هذه السن، يجوز للوزير المختص، تمديد خدمة الطرف الذي بلغ سن التقاعد لمدة سنة أو أكثر حتى يصل مجموع خدمة الطرف الآخر القدر الذي يتيح له الحصول على معاش تقاعدي لتتم إحالتهما معا. على ألا يتجاوز سن 65 عاما. فإن بلغ السن المشار إليها قبل بلوغ خدمات الطرف الآخر القدر الذي تستحق عنه معاشا تقاعديا وفقا لنظام التقاعد المدني جاز للوزير المختص إبقاءه في عمله بعد إحالته على التقاعد وذلك حتى استحقاق الطرف الآخر معاشا تقاعديا. أو بلوغ أحدهما سن السبعين أيهما أقرب، ويعامل كالآتي:

- التعاقد معه على وظيفة شاغرة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور إن توفرت لديه مؤهالتها وشروطها.

- أو التعاقد معه على بند الرواتب المقطوعة (البند 105)في حدود البند المعتمد.