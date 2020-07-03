

جدة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليه 2020 م واس

وقفت أمانة محافظة جدة خلال جولاتها الرقابية التفتيشية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للحد من تفشي

وجرى خلال الجولات توعية العاملين والعاملات في هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها من التعقيم والحفاظ على النظافة ، وإجراءات التباعد الاجتماعي ، وقياس درجة حرارة العاملات والعميلات ، والالتزام بارتداء درع الوجه والكمامة والقفازات ، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة ، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

ودعت أمانة محافظة جدة لتعاون المواطنين والمقيمين معها بتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية عبر رقم الطوارئ وتطبيق بلدي 940 للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم .

//انتهى//

18:55ت م

0091



جدة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليه 2020 م واسوقفت أمانة محافظة جدة خلال جولاتها الرقابية التفتيشية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك في محال الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائية بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية المعتمدة حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.وجرى خلال الجولات توعية العاملين والعاملات في هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها من التعقيم والحفاظ على النظافة ، وإجراءات التباعد الاجتماعي ، وقياس درجة حرارة العاملات والعميلات ، والالتزام بارتداء درع الوجه والكمامة والقفازات ، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة ، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.ودعت أمانة محافظة جدة لتعاون المواطنين والمقيمين معها بتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية عبر رقم الطوارئ وتطبيق بلدي 940 للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم .//انتهى//18:55ت م0091

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تقف على تطبيق الإجراءات في محالّ الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.