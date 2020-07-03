السعودية اليوم / حدائق ومتنزهات محافظة جدة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الاحترازات اللازمة



جدة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليه 2020 م واس

استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة جدة مرتاديها من المواطنين والمقيمين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

كما حرصت الأمانة على اكتمال التجهيزات بهذه الحدائق والمتنزهات من ألعاب أطفال ومسطحات خضراء ومظلات إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وبقية الخدمات الأخرى التي توفر قضاء الأوقات السعيدة للأفراد والعوائل .

وتسعى الأمانة على زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء المحافظة لتوفير المتنفس الجميل لجميع شرائح المجتمع .

وسجل مرتادو هذه المرافق التزامهم بالاحترازات اللازمة من التقيد بالتباعد الاجتماعي ، وتلافي الازدحام ، وارتداء الكمامات ، والحفاظ على نظافة الأيدي بشكل مستمر حفاظاً على صحة وسلامة الجميع في ظل الوعي المجتمعي بضورة التزام هذه التدابير الوقائية وتنفيذ التعليمات الاحترازية المختلفة .

// انتهى //

18:08ت م

0088



جدة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليه 2020 م واساستقبلت الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة جدة مرتاديها من المواطنين والمقيمين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، مع قيام فرق أمانة محافظة جدة بتطهير هذه المرافق بكامل محتوياتها وتجهيزاتها، إضافة لمواصلة أعمال الصيانة حفاظاً على مظهرها الجمالي لكونها متنفسا للجميع.كما حرصت الأمانة على اكتمال التجهيزات بهذه الحدائق والمتنزهات من ألعاب أطفال ومسطحات خضراء ومظلات إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وبقية الخدمات الأخرى التي توفر قضاء الأوقات السعيدة للأفراد والعوائل .وتسعى الأمانة على زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء المحافظة لتوفير المتنفس الجميل لجميع شرائح المجتمع .وسجل مرتادو هذه المرافق التزامهم بالاحترازات اللازمة من التقيد بالتباعد الاجتماعي ، وتلافي الازدحام ، وارتداء الكمامات ، والحفاظ على نظافة الأيدي بشكل مستمر حفاظاً على صحة وسلامة الجميع في ظل الوعي المجتمعي بضورة التزام هذه التدابير الوقائية وتنفيذ التعليمات الاحترازية المختلفة .// انتهى //18:08ت م0088

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حدائق ومتنزهات محافظة جدة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الاحترازات اللازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.