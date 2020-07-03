

أبها 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أنهت أمانة منطقة عسير زراعة أكثر من 92 ألف زهرة موسمية خلال الأسبوع الماضي، ورفعت مساحات الرقعة الخضراء إلى 52.400 ألف م2 في مواقع مختلفة من مدينة أبها ، في سياق برنامجها لتحسين جودة الحياة والقضاء على التشوهات البصرية، وخلق مناخ صديق للبيئة تطبيقا لمبادرات جودة الحياة.

وأبان أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تم كذلك العناية بأكثر من ٣٠٠ شجرة و إعادة تأهيل أكثر من 33 ألف م2 من المسطحات الخضراء إلى جانب صيانة شبكات الري بطول تجاوز 12,100 ألف م2 في مواقع متفرقة ، شملت الحدائق و الساحات و الميادين.

// انتهى //

16:56ت م

0078





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 92 ألف زهرة موسمية تجمل ميادين مدينة أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.