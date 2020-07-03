السعودية اليوم / مطار الدوادمي يستقبل أولى الرحلات الداخلية وسط إجراءات احترازية ووقائية



الدوادمي 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

استقبل مطار محافظة الدوادمي أمس أولى الرحلات الجوية الداخلية -بعد استئنافها- قادمةً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار

وشهدت صالات المطار التزاما تاما من المسافرين والعاملين بالتقيد بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم من خلال تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات وإجراء قياس درجة الحرارة في نقاط الفحص.

وكانت إدارة المطار قامت بتحديد آلية الدخول وتخصيص نقاط الفرز في الصالات لقياس درجة حرارة المسافرين والعاملين والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وتوفير المعقمات الصحية عند تلك النقاط، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية للتباعد الجسدي على مقاعد الانتظار ووسائل النقل المخصصة، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.

// انتهى //

16:02ت م

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الدوادمي 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واساستقبل مطار محافظة الدوادمي أمس أولى الرحلات الجوية الداخلية -بعد استئنافها- قادمةً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وشهدت صالات المطار التزاما تاما من المسافرين والعاملين بالتقيد بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم من خلال تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات وإجراء قياس درجة الحرارة في نقاط الفحص.وكانت إدارة المطار قامت بتحديد آلية الدخول وتخصيص نقاط الفرز في الصالات لقياس درجة حرارة المسافرين والعاملين والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وتوفير المعقمات الصحية عند تلك النقاط، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية للتباعد الجسدي على مقاعد الانتظار ووسائل النقل المخصصة، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.// انتهى //16:02ت م0071

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