مطار حفر الباطن يستقبل أولى الرحلات الداخلية بإجراءات وقائية

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

استقبل مطار محافظة حفر الباطن، مساء أمس الخميس، أولى الرحلات الجوية الداخلية بعد استئنافها قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إجراءات وقائية:

وشهد المطار التزامًا من المسافرين والعاملين بالإجراءات الوقائية التي حددتها هيئة الطيران المدني التي من أبرزها قياس درجة الحرارة في نقاط الفحص والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

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تدابير لمواجهة كورونا:

يذكر أن إدارة المطار اتخذت كافة التدابير الوقائية والتدابير الصحية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتضمنت الإجراءات الوقاية فحص درجة الحرارة للمسافرين والتأكيد على الجميع بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، إضافة إلى تجهيز جميع المواقع بالملصقات والإرشادات الوقائية.

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