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التعاون الإسلامي: نقف مع السعودية في أي إجراءات لمواجهة إرهاب الحوثي
أدانت إطلاق الميليشيا أربع طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة
متابعات الخليج 365 - واس
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق الميليشيا الحوثية الارهابية أربع طائرات بدون طيار “مفخخة” باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” من اعتراضها وتدميرها.
وجدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدًا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.
وحمل الأمين العام، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.
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