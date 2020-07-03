2020-07-03

أبل تطلق موقعًا إلكترونيًّا جديدًا لعملاء Apple Card

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أطلقت شركة أبل موقعًا إلكترونيًّا مخصصًا لعملاء بطاقة أبل Apple Card، يُمكِنهم من دفع مدفوعاتهم من خلاله وعرض الكشوفات المالية ورصيد البطاقة، كما يمكنك عرض البيانات الخاصة بك والحصول عليها كملف PDF، وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويُعد تسجيل الدخول إلى موقع الويب أمرًا سهلًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون ماك بوك آير MacBook Air أو ماك بوك بروفيشنال MacBook Professional، وذلك من خلال معرف جهة الاتصال، حيث ستتمكن من المصادقة باستخدام معرف الاتصال كبديل للدخول في اسم مستخدم أو كلمة مرور.

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وبمجرد تسجيل الدخول، ستتمكن من الاستفادة بالعديد من الخدمات من موقع الويب الجديد للتعامل مع بطاقتك.

ويمكنك أيضًا التعامل مع الحساب الجاري المرتبط ببطاقتك، وعرض مزايا ماستر كارد المرتبطة ببطاقة أبل وتلقي المساعدة الهاتفية من خلال موقع الويب أو عن طريق الاتصال.

وحتى الآن، كان المكان الوحيد للمستخدمين للتعامل مع بطاقتهم هو تطبيق Pockets على أيفون؛ لذلك فإن الموقع الإلكتروني الجديد هو بديل مرحب به، وهو متاح الآن لجميع حاملي بطاقات أبل كارد Apple Card.

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