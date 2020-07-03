، بالفيديو.. انفجار ضخم يهز مصنعًا للألعاب النارية في تركيا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال والي محافظة صقاريا شمال غرب البلاد: إن انفجارًا ضخمًا وقع في مصنع للألعاب النارية في المحافظة اليوم الجمعة؛ بينما كان ما يتراوح بين 150 و200 شخص داخل المجمع.
وطِبقًا لوسائل إعلام تركية، قال الوالي: إن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص، حسب الحصيلة الأولية، مضيفًا أن فِرَق الإطفاء عاجزة عن التدخل لاستمرار الانفجارات.
وبثت محطة "سي.إن.إن ترك" لقطات لعمود ضخم من الدخان يتصاعد من موقع الانفجار؛ مشيرة إلى أن دوي انفجارات متتالية سُمِع عن بُعد 50كم من المصنع؛ مما تَسَبّب في حالة من الذعر بين السكان المحليين، الذين نزل كثيرون منهم إلى الشوارع؛ ظنًّا منهم أن ما يحدث هو زلزال.
وتوجه وزير الداخلية التركي برفقة وزير الصحة ووزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية إلى موقع الانفجار في صقاريا. تركيا انفجار
بالفيديو.. انفجار ضخم يهز مصنعًا للألعاب النارية في تركياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-03
قال والي محافظة صقاريا شمال غرب البلاد: إن انفجارًا ضخمًا وقع في مصنع للألعاب النارية في المحافظة اليوم الجمعة؛ بينما كان ما يتراوح بين 150 و200 شخص داخل المجمع.
وطِبقًا لوسائل إعلام تركية، قال الوالي: إن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص، حسب الحصيلة الأولية، مضيفًا أن فِرَق الإطفاء عاجزة عن التدخل لاستمرار الانفجارات.
وبثت محطة "سي.إن.إن ترك" لقطات لعمود ضخم من الدخان يتصاعد من موقع الانفجار؛ مشيرة إلى أن دوي انفجارات متتالية سُمِع عن بُعد 50كم من المصنع؛ مما تَسَبّب في حالة من الذعر بين السكان المحليين، الذين نزل كثيرون منهم إلى الشوارع؛ ظنًّا منهم أن ما يحدث هو زلزال.
وتوجه وزير الداخلية التركي برفقة وزير الصحة ووزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية إلى موقع الانفجار في صقاريا.
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
03:20 PM
إصابة 10 أشخاص حسب الحصيلة الأولية
قال والي محافظة صقاريا شمال غرب البلاد: إن انفجارًا ضخمًا وقع في مصنع للألعاب النارية في المحافظة اليوم الجمعة؛ بينما كان ما يتراوح بين 150 و200 شخص داخل المجمع.
وطِبقًا لوسائل إعلام تركية، قال الوالي: إن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص، حسب الحصيلة الأولية، مضيفًا أن فِرَق الإطفاء عاجزة عن التدخل لاستمرار الانفجارات.
وبثت محطة "سي.إن.إن ترك" لقطات لعمود ضخم من الدخان يتصاعد من موقع الانفجار؛ مشيرة إلى أن دوي انفجارات متتالية سُمِع عن بُعد 50كم من المصنع؛ مما تَسَبّب في حالة من الذعر بين السكان المحليين، الذين نزل كثيرون منهم إلى الشوارع؛ ظنًّا منهم أن ما يحدث هو زلزال.
وتوجه وزير الداخلية التركي برفقة وزير الصحة ووزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية إلى موقع الانفجار في صقاريا.
، بالفيديو.. انفجار ضخم يهز مصنعًا للألعاب النارية في تركيا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. انفجار ضخم يهز مصنعًا للألعاب النارية في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.