محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع حالات الشفاء إلى 9.158 حالة سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة. وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.215 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 حالة وفاة.المغرب فيروس كورونا الجديد المغرب: 246 إصابة جديدة بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-03 سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة. وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.215 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 حالة وفاة. Advertisements 03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 02:46 PM ارتفاع حالات الشفاء إلى 9.158 حالة ارتفاع حالات الشفاء إلى 9.158 حالة سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة. وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.215 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 حالة وفاة. ، المغرب: 246 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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