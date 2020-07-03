، سلطنة عمان: 1374 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 26.169

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1374 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصلت إلى 43.929 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 193 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 26.169 حالة.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد