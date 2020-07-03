محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة ارتفع إلى 9663 سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 9663 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604 حالات وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4624 حالة.السودان فيروس كورونا الجديد السودان يسجل 90 إصابة جديدة وحالتَي وفاة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-03 سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 9663 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604 حالات وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4624 حالة. Advertisements 03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 02:16 PM إجمالي الحالات المصابة ارتفع إلى 9663 إجمالي الحالات المصابة ارتفع إلى 9663 سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 9663 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604 حالات وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4624 حالة. ، السودان يسجل 90 إصابة جديدة وحالتَي وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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