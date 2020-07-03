محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة 46763 والوفيات 1212 سجلت أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 876 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و27 حالة وفاة. وأوضح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 46763 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1212 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 20558 حالة.أوكرانيا فيروس كورونا الجديد أوكرانيا تسجل 876 إصابة جديدة و27 حالة وفاة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-03 سجلت أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 876 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و27 حالة وفاة. وأوضح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 46763 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1212 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 20558 حالة. Advertisements 03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 02:00 PM إجمالي الحالات المصابة 46763 والوفيات 1212 إجمالي الحالات المصابة 46763 والوفيات 1212 سجلت أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 876 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و27 حالة وفاة. وأوضح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 46763 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1212 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 20558 حالة. ، أوكرانيا تسجل 876 إصابة جديدة و27 حالة وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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