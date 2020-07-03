شكرا لمتابعة خبر عن المرور: عدم تأمين المركبة مخالفة يعاقب عليها القانون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قالت الإدارة العامة للمرور إن عدم تأمين المركبة يعد مخالفة مرورية. قالت الإدارة العامة للمرور إن عدم تأمين المركبة يعد مخالفة مرورية. وأوضحت الإدارة إنه، وفقًا لجدول المخالفات رقم (١) الوارد في نظام المرور الفقرة رقم (٣)؛ فإن عدم وجود تأمين للمركبة يُعد مخالفة مرورية. يشار إلى أن مخالفة عدم وجود تأمين لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالًا.

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