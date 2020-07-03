الإجراء المتبع حال خالطت شخصًا مصابًا بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة، عن الإجراء المتبع إذا خالط الشخص آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. كشفت وزارة الصحة، عن الإجراء المتبع إذا خالط الشخص آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأوضح الوزارة أنه يجب عزل نفسه على الفور، والاتصال بـ937، وتجنب مخالطة الآخرين، والالتزام بالإجراءات الخاصة بالعزل المنزلي. Advertisements وكانت الوزارة، قد أعلنت عن تسجيل 4.193 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و2.945 حالة تعافي، و50 حالة وفاة.

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