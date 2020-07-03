شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة خدمة قراءة باركود مصحف المدينة النبوية بالمسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): طرحت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الجمعة، خدمة قراءة باركود مصحف المدينة النبوية من خلال الأجهزة الذكية. طرحت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الجمعة، خدمة قراءة باركود مصحف المدينة النبوية من خلال الأجهزة الذكية. ونشرت الوكالة، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، صور لتطبيق الخدمة، مؤكدة أن ذلك يأتي بهدف الحفاظ على سلامة المصلين.

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