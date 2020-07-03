شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تؤكد استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن التوقعات تُشير إلى استمرار تأثير الموجة الحارة على المنطقة الشرقية . أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن التوقعات تُشير إلى استمرار تأثير الموجة الحارة على المنطقة الشرقية . وأوضحت أنها قد تتجاوز درجات الحرارة العظمى فيها ٤٨ درجة مئوية، وذلك اعتباراً من يوم غدا السبت وحتى نهاية الأسبوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تؤكد استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.