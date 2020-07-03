شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح المستندات المطلوبة للمطلقة المحتضنة لأبنائها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة المستندات المطلوبة للمطلقة التي يعيش ابنائها في حضانتها . أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة المستندات المطلوبة للمطلقة التي يعيش ابنائها في حضانتها . وأكد البرنامج انه يُشترط توفر المستندات التالية : Advertisements 1- صك الولاية . 2- إثبات احتضان . كما أكدان صك الإعالة لا يعتد به كمستند ،وانه بإمكان المطلقة حال عدم قبولها مع تقديم المستندات الإعتراض على عدم الأهلية .

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