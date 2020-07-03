شكرا لمتابعة خبر عن رحيل حسين الفراج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقل الإعلامي البارز ورجل الأعمال حسين الفراج، اليوم الجمعة، إلى ذمة الله، بعد معانات طويلة مع مرض القلب.

ونعى أقارب وأصدقاء الفراج، رحيله بعبارات مؤثرة، فيما سيتم تشييعه في مدينة الرياض.

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يشار إلى أن "الفراج" كان قد بدأ حياته العملية في ثمانينيات القرن الماضي، حيث عمل صحفيًا في جريدة "الجزيرة".

وترك الراحل، العمل الصحفي بعد عقدين من الزمن، وأسّس في منتصف التسعينيات شركة للإعلان، ثم تحول نشاط شركته لتنظيم المعارض داخل وخارج البلاد، ثم ركز على قطاع تنظيم المعارض العقارية.

وكان الراحل يعاني من مرض القلب طوال الثلاثة أعوام الماضية، وهو ما أبعده تدريجيًا عن العمل والمناسبات العامة.